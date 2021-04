Một người phục vụ trong khu cách ly nghi dùng kéo đâm vào cổ tử vong

Sáng 15.4, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an H.Đức Huệ hoàn tất khám nghiệm tử thi người đàn ông nghi dùng kéo đâm vào cổ tử vong . Vụ việc đang được điều tra làm rõ, bước đầu bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.