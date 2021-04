Chồng bị trầm cảm sát hại vợ rồi nhảy xuống giếng tự tử

Chiều 14.4, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường ở xã Kỳ Sơn (H.Tân Kỳ, Nghệ An), cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do người chồng bị trầm cảm, sát hại vợ rồi tự sát.