Trộm chó làm chết chủ nhà: Khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi phạm

Chiều 14.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Hòa Long, H.Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người và trộm cắp tài sản . Nguyễn Quốc Trầm (34 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản