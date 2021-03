'Trộm chó bắn chết chủ nhà': Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm phục vụ điều tra

Chiều 29.3, tin từ Công an Long An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an H.Tân Hưng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan vụ trộm chó bắn chết chủ nhà xảy ra ở xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng. Nạn nhân bị súng chĩa gắn xung điện bắn vào người gây tử vong. Đây là hành vi nghiêm trọng dẫn đến chết người nên vụ việc do Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra.