Long An: Bắt băng nhóm gây ra 15 vụ trộm tài sản

Chiều 7.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hân (26 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), Lê Thanh Tuấn (18 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Điều (35 tuổi, ngụ xã Đông Bình, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Khoảng 3 giờ sáng 5.7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông tuần tra khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra mất trộm tài sản. Lúc này, Tuấn và Hân đi chung xe máy chạy qua khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông và ôm theo 1 thùng carton lớn. Khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, cả 2 định quăng xe bỏ trốn nhưng bị bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong thùng có 1 tivi trị giá gần 15 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Tuấn và Hân khai thêm đồng bọn là Điều. Ngày 6.7, Điều bị 'tóm' gọn tại nhà trọ cùng tang vật là xe máy vừa trộm được