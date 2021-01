Long An: Bắt nhóm côn đồ chém đứt bàn tay một thanh niên

Sáng 24.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hải (còn gọi Hải Me, 31 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), Đoàn Văn Trường (29 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, H.Tân Phước, Tiền Giang); đồng thời quyết định tạm giữ hình sự Võ Trọng Hiếu (23 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang) và Nguyễn Hoàng Giang (30 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Thạnh, Long An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích