Long An: Lừa bán vườn thanh long của... người dưng, nhận cọc rồi trốn mất

Ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Công Tú (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ, Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ, chiều 5.11.2020, Tú điện thoại cho thương lái chuyên mua thanh long là anh N.P.H. (31 tuổi, ngụ ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, Long An) để chào bán thanh long đang đến thời kỳ thu hoạch. Cả hai hẹn gặp nhau, sau đó Tú đưa anh H. đến vườn thanh long rộng gần 1 ha nằm ven đường tỉnh 833, thuộc ấp Bình Trung 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An.

Anh H. xuống xem trái chính, cân nặng, sau đó đồng ý mua theo giá thỏa thuận. Để làm tin, anh H. đặt cọc cho Tú 10 triệu đồng, hẹn ngày cho nhân công đến cắt. Gần đến ngày hái trái, anh H. quay lại vườn kiểm tra. Tại đây, anh H. gặp ông N.V.P (50 tuổi, ngụ ấp Bình Trung 2) và tá hỏa khi biết ông P. mới chính là chủ vườn, còn Tú chỉ là kẻ lừa bán tài sản của người khác cho thương lái.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cuối tháng 12.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) bắt được Tú .