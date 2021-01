Long An: Khách hàng căng băng rôn bao vây Công ty Bất động sản Trần Anh

Sai phạm liên hoàn ở đất khu công nghiệp thành khu dân cư Hồng Đạt Tháng 11.2016, Công ty Hồng Đạt – Long An đã được UBND tỉnh Long An chấp nhận chủ trương đầu tư khu dân cư tại vị trí giảm diện tích khu Công nghiệp Đức Hòa 3 – Hồng Đạt với diện tích 70 ha, tổng vốn đầu tư 295 tỉ đồng. Tháng 12.2016, gần 70 ha trong Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Hồng Đạt được UBND tỉnh Long An cho chủ trương chuyển đổi thành khu dân cư và nhà ở chuyên gia Công ty Hồng Đạt - Long An. Trong khi chưa có quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), Công ty CP Hồng Đạt - Long An cũng chưa có giấy phép xây dựng, chưa đảm bảo các kiều kiện về kinh doanh BĐS nhưng đã thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tiến hành phân lô, bán nền. Hiện Công ty CP Hồng Đạt - Long An bán nền tổng cộng 2.500 lô cho khách hàng theo hình thức ký hợp đồng nguyên tắc và hiện đã có hơn 100 hộ dân xây dựng nhà ở. Trong khi đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng xã hội trong khu dân cư này hiện vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Tháng 3.2019, Thanh tra Sở Xây dựng Long An đã có quyết định xử phạt Công ty CP Hồng Đạt - Long An về hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư không có giấy phép xây dựng. Sau đó, UBND tỉnh Long An xử phạt doanh nghiệp này về hành vi kinh doanh BĐS khi chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh BĐS theo quy định. Được biết, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Hồng Đạt – Long An và Công ty BĐS Trần Anh là những người trong một gia đình.