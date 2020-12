Long An: Dự án Tây Sài Gòn phải trả hơn nửa tỉ cho ngân sách

Ngày 21.12, nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra tỉnh Long An , vừa ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 533 triệu đồng từ Công ty CP tập đoàn địa ốc Cát Tường (số 789, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An) để nộp vào ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn và Mở rộng khu dân cư Tây Sài Gòn do ông Trần Quốc Việt, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM, làm đại diện theo pháp luật.

Theo đó, 2 dự án về bất động sản trên được UBND tỉnh Long An cấp quyết định chủ trương vào các năm 2015 và 2018, thực hiện trên địa bàn 2 xã Đức Lập Hạ và Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa với tổng diện tích hơn 95 ha.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện có sai phạm tại Dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn vì loại đất lúa được UBND H.Đức Hòa xác định theo hướng có lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, vào năm 2016, UBND H.Đức Hòa xác định diện tích 18,3 ha đất lúa ở xã Đức Lập Hạ thuộc dự án Tây Sài Gòn là đất lúa loại I (chỉ trồng 1 vụ), trong khi phần đất này được trích lục trong hồ sơ địa chính là đất lúa loại II (chuyên trồng lúa nước). Việc xác định sai loại đất lúa của UBND H.Đức Hòa gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 533 triệu đồng, do đó, Đoàn thanh tra đề nghị Chánh thanh tra ra quyết định thu hồi tiền để nộp lại ngân sách trong khi đợt thanh tra chuyên đề về việc “chấp hành pháp luật về đất đai trong quản lý sử dụng đất lúa” vẫn còn đang diễn ra.

Trong khoảng 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Long An liên tục xảy ra những lùm xùm do các sai phạm tại các dự án bất động sản nhà ở, nghiêm trọng nhất là tại các dự án khu, cụm công nghiệp được chủ trương điều chỉnh một phần sang dự án khu dân cư, nhà ở chuyên gia. Hệ quả của những sai phạm là hàng trăm người là giới đầu tư bất động sản hoặc người có nhu cầu nhà ở thực sự đã trở thành nạn nhân của các doanh nghiệp, dự án bất động sản “ma ”. Những người là nạn nhân của các dự án bất động sản “ma” trên địa bàn tỉnh Long An thường xuyên kéo đến tụ tập ở trụ sở công quyền của tỉnh Long An để yêu cầu đứng ra làm chủ đòi lại sự công bằng cho họ.