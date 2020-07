Chuyển công an xử lý Công ty Đất Xanh Long An

Có dấu hiệu lừa dối khách hàng

Theo kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An), UBND tỉnh Long An ngày 18.7.2017 đã ban hành quyết định về chủ trương cho Công ty Đất Xanh Long An đầu tư xây dựng dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa với diện tích khoảng 7 ha. Tổng vốn đầu tư là 50 tỉ đồng, dự kiến đến tháng 12.2018 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì vị trí dự án hiện nay là một khu đất trống. Như vậy, bản chất của dự án này là đầu tư mới, không phải chỉnh trang như quyết định chủ trương đầu tư.

Về việc bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư, ngày 21.10.2017 Công ty Đất Xanh Long An ký hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa để kiểm đếm lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tuy nhiên, Công ty Đất Xanh Long An không phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa để triển khai hợp đồng đã ký kết. Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa đã tạm dừng triển khai công việc kê biên bồi thường từ tháng 4.2018.

Công an đã vào cuộc điều tra các sai phạm của Công ty Đất Xanh Long An Ảnh: Đình Sơn

Dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 65 ngày 9.12.2017, được thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, nhưng đến nay Công ty Đất Xanh Long An chưa thực hiện các thủ tục kê biên bồi thường nên công ty chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013.

Hiện nay khu đất nằm trong dự án đã được san lấp mặt bằng trên diện tích đất nông nghiệp gồm 8 thửa đất khoảng 0,9 ha, đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phần đất với tổng chiều dài khoảng 200 m bao gồm đường rải đá xanh, cống, vỉa hè. UBND huyện Đức Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty Đất Xanh Long An về hành vi tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam do không có giấy phép xây dựng và buộc dừng thi công khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, đến thời điểm tiến hành thanh tra, Công ty Đất Xanh Long An chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng theo quy định và không thực hiện khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa. Hiện nay Công ty Đất Xanh Long An tiếp tục xây dựng hàng rào tôn bao quanh dự án khoảng 2 ha chưa kê biên kiểm đếm, bồi thường.

Về việc giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng, trên thực tế đến thời điểm tiến hành thanh tra, Công ty Đất Xanh Long An chưa đền bù xong, chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhưng vẫn tiến hành ký kết với người dân bằng hình thức như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp là trái quy định của luật kinh doanh bất động sản . Tên dự án chỉnh trang khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2 là không có thật.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Nhật Đăng không phải là giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty nhưng đã ký năm hợp đồng giao dịch với pháp nhân là giám đốc công ty là không đúng pháp luật, có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Chuyển công an xử lý

Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số sai phạm của các sở ban ngành tỉnh Long An. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có ký vốn là 54 tỉ đồng là chưa đảm bảo theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tên chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam nhưng mục tiêu dự án lại là nhà ở. Đồng thời, kiểm tra thực tế cho thấy vị trí dự án là một khu đất trống, tức là đầu tư mới chứ không phải là khu dân cư chỉnh trang theo quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với UBND huyện Đức Hòa: chưa thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ đối với dự án khi một phần đất nằm trong dự án đã được san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp nhưng đến nay chưa được xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, để cho Công ty Đất Xanh Long An rao bán chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp để thu tiền của người mua nhà mà không có biện pháp xử lý kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Công ty Đất Xanh Long An chưa thực hiện các thủ tục kê biên đền bù, lập hồ sơ đề nghị xin giao đất và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất trong dự án, có 8 thửa đất đã được san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp, tuy nhiên đến nay chưa được chỉ đạo kiểm tra xử lý theo quy định.

Đối với Sở Xây dựng: chưa thực hiện tốt vai trò quản lý của nhà nước theo chức năng nhiệm vụ đối với dự án. Cụ thể, chưa phối hợp với UBND huyện Đức Hòa trong việc kiểm soát kinh doanh bất động sản để cho Công ty Đất Xanh Long An rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua hình thức hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp để thu tiền người mua. Trong khi các hình thức hợp đồng này không được quy định trong luật Nhà ở, luật kinh doanh bất động sản mà không có biện pháp xử lý kịp thời và ngăn chặn hành vi vi phạm của công ty.

Dự án đến nay vẫn chưa đền bù xong nhưng chủ đầu tư đã lừa bán thu tiền của khách hàng Ảnh: Đình Sơn

Xét thấy những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Đất Xanh Long An có dấu hiệu tội phạm, UBND tỉnh Long An đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các sở ngành có liên quan và UBND huyện Đức Hòa xem xét đề xuất với UBND tỉnh thu hồi dự án đúng quy định pháp luật; kiểm điểm trách nhiệm việc chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ đối với dự án. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã khóa tình trạng hoạt động giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu Công ty Đất Xanh Long An có trách nhiệm giải quyết liên quan tới các giao dịch của công ty với người dân đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, tránh tình trạng gây mất trật tự tại địa phương.