Chuyển công an điều tra sai phạm của Công ty Đất Xanh Long An

Thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết UBND tỉnh đã có kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (còn có tên khác là Hưng Thịnh Cát Tường 2 ), tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trên diện tích 7 ha do Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất xanh Long An (Công ty Đất xanh Long An) làm chủ đầu tư.