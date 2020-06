Hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường

Cụ thể, đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh): Thanh tra tỉnh Long An chỉ rõ, đơn vị này chưa thực hiện đầy đủ chi trả bồi thường cho các hộ dân, chưa thực hiện ký quỹ dự án theo quy định tại điều 42 Luật Đầu tư năm 2014. Công ty Hưng Thịnh chưa nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, công ty có phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa và thỏa thuận để giải quyết các hợp đồng tranh chấp với người dân nhưng chưa dứt điểm. Công ty Hưng Thịnh dù đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho giãn tiến độ nhưng hiện tại đã trễ hẹn, công ty chưa thực hiện thủ tục giảm tiến độ đầu tư bổ sung theo quy định.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: chưa giải quyết, xử lý việc trễ tiến độ thực hiện dự án của Công ty Hưng Thịnh; chưa buộc Công ty Hưng Thịnh thực hiện ký quỹ theo quy định.

Đối với Sở Xây dựng: Thanh tra sở đã phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng và UBND xã Đức Lập Thượng làm việc với Công ty Hưng Thịnh về việc xây dựng một căn nhà khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng nhưng chưa xử phạt; chưa xử lý việc kinh doanh bất động sản của công ty Hưng Thịnh.

Đối với UBND huyện Đức Hòa: đã kiểm điểm trách nhiệm đối với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Thượng và đã có báo cáo số 2806 ngày 11.3.2020 về việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

UBND huyện Đức Hòa đã phối hợp với Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Hưng Thịnh số tiền 40 triệu đồng; đã có công văn đôn đốc mời Công ty Hưng Thịnh họp để phối hợp giải quyết những vụ việc liên quan đến các giao dịch giữa công ty và khách hàng, hộ dân nhưng công ty không đến.

Trước đó, ngày 4.6.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa của Công ty Hưng Thịnh. Đến ngày 5.3.2020, Chánh thanh tra ban hành quyết định về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 2696 ngày 4.6.2019 của UBND tỉnh Long An…

Được biết, dự án Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4 ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục vẽ nền trên giấy để rao bán cho khách với diện tích lên đến 27 ha. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa đền bù xong (mới đền bù xong hơn 5,5 ha), phần mở rộng chưa được cơ quan chức năng phê duyệt. Khi khách hàng phát hiện mình bị lừa đảo, tìm gặp chủ đầu tư để lấy lại tiền nhưng không thấy địa chỉ công ty. Không chỉ bán dự án "ma", Công ty Hưng Thịnh còn đem 1 nền đất bán cho nhiều người.

Công ty Đất Xanh Long An, liên quan đến nhóm Công ty Hưng Thịnh, cũng bị tố cáo lừa đảo Ảnh: Đình Sơn

Trước những tố cáo của khách hàng, đầu năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Trong đó Công an truy tìm bà Nguyễn Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Liên, ông Lê Hữu Hào và ông Nguyễn Phú Thuận.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh ban đầu, 4 đối tượng Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận là các giám đốc, những người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh (giai đoạn từ 19.5.2017 đến nay) có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư... đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng của người dân.