Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường tiếp tục đòi tiền khách hàng

Liên quan đến dự án Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm Chủ đầu tư dù đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An truy tìm 4 người là lãnh đạo công ty này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Công ty Hưng Thịnh vẫn tiếp tục thông báo đòi tiền mua đất của khách hàng.

Mới đây, Công ty Hưng Thịnh đã gửi thông báo đến khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (tỉnh Long An) về việc sẽ hoạt động và góp vốn trở lại. Cụ thể, thời gian góp vốn trở lại căn cứ theo thông báo ngày 28.8.2019, công ty sẽ ngưng góp vốn 6 tháng từ ngày 1.9.2019 - 1.3.2020, đồng thời bắt đầu từ ngày 2.3 các “cổ đông” sẽ tiếp tục góp vốn theo đúng hợp đồng.

Trong thông báo, Công ty Hưng Thịnh cũng nêu khó khăn: “Việc ra chậm sổ là do chính cổ đông quậy phá trong suốt thời gian qua dẫn đến việc thủ tục hành chính gặp trở ngại. Nếu cổ đông muốn ra sổ nhanh nên viết đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền giúp sức cùng công ty sớm hoàn thành dự án. Việc ra sổ chậm là việc mà công ty không hề mong muốn”.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Kim Thành, đại diện nhóm khách hàng, ông và hàng trăm khách hàng khác là những nạn nhân bị Công ty Hưng Thịnh lừa đảo bán dự án ma để chiếm đoạt tiền từ hơn một năm nay. Đã nhiều lần các khách hàng liên hệ chủ đầu tư để thanh lý hợp đồng nhưng không ai đứng ra đại diện để làm việc. Sự việc kéo dài khiến hàng trăm khách hàng bức xúc đành phải cầu cứu chính quyền tỉnh Long An.

Cũng theo ông Thành, sau nhiều lần đối thoại với các sở ban ngành tỉnh Long An, sự việc mới chỉ dừng ở khâu tiếp nhận ý kiến, thu thập hồ sơ mà chưa có một câu trả lời chính thức nào từ các cơ quan chức năng tỉnh Long An. Dù Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An truy tìm 4 người là lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản , bán dự án ma, nhưng bất chấp tất cả công ty này vẫn tiếp tục đòi tiền khách hàng. “Điều này là quá vô lý khi mà nền đất chủ đầu tư không giao, bán đất ma, chúng tôi đang đòi lại tiền không được mà công ty còn tính thu thêm tiền của chúng tôi”, ông Thành bức xúc.