Điều tra các vấn đề liên quan đến Công ty Hưng Thịnh

Ngày 8.11, nhiều khách hàng mua nền đất tại các dự án Hưng Thịnh Cát Tường của Công ty TNHH đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và dự án Đất Xanh Long An của Công ty TNHH MTV Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh) lại kéo xuống Tỉnh ủy Long An và Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) để cầu cứu.

Sau khi giăng băng rôn tố cáo chủ đầu tư là Công ty Hưng Thịnh lừa đảo trước cổng Sở KH-ĐT và Tỉnh ủy Long An, nhóm khách hàng đã được mời vào đối thoại tại hội trường Sở KH-ĐT.

Tại đây, nhiều người dân tỏ ra bức xúc với chủ đầu tư và cách giải quyết các khiếu nại tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Long An.

Ông Hiếu (TP.HCM) là thành viên trong nhóm khách hàng, cho biết ông ký hợp đồng mua 3 nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường với Công ty Hưng Thịnh từ đầu năm 2017 với giá trị hơn 1,2 tỉ đồng. Đến nay ông Hiếu đã thanh toán 14 đợt với số tiền hơn 900 triệu đồng. Ông đã đến gõ cửa nhiều cơ quan chức năng tỉnh Long An nhưng không ai giải quyết, tìm công ty để thanh lý thì không biết công ty ở đâu.

Cùng cảnh bức xúc, bà Hoa (TP.HCM) đã gửi nhiều đơn từ đến Công an kinh tế tỉnh Long An, nhưng đơn vị này lại từ chối và chuyển đơn về Tòa án huyện Đức Hòa, đến nay cũng không thấy động tĩnh gì. Bà Hoa tiếp tục làm đơn tố cáo Công ty Hưng Thịnh gửi cơ quan Công an TP.HCM và đã được chuyển đến Công an kinh tế Long An nhưng cuối cùng cũng lại chuyển về Tòa án huyện Đức Hòa.

Các khách hàng lại kéo đến các cơ quan chức năng tỉnh Long An cầu cứu C.T.V

Trước những bức xúc của người dân về việc Công ty Hưng Thịnh rao bán dự án “ma” 27 ha, ông Nguyễn Anh Việt, Phó giám đốc Sở KH-ĐT khẳng định đến nay Sở KH-ĐT chỉ mới chấp thuận cho Công ty Hưng Thịnh đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường với diện tích 9,4 ha, còn dự án mở rộng 27 ha là không có thật. Hiện Sở KH ĐT đã báo cáo sự việc lên Bộ KH ĐT, hiện mã số doanh nghiệp của Công ty Hưng Thịnh đã bị khóa.

“Công ty Hưng Thịnh có gửi văn bản xin chủ trương mở rộng 27 ha dự án Hưng Thịnh Cát Tường. Tuy nhiên chưa có ý kiến chấp thuận của các sở ngành. Do đó, Sở KH ĐT chưa hề chấp thuận dự án 27 ha”, ông Việt cho biết thêm.

Theo đại tá Đào Hòa Nam, Trưởng phòng Công an kinh tế tỉnh Long An, cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Công an kinh tế điều tra lại từ đầu về các vấn đề liên quan đến Công ty Hưng Thịnh. Cụ thể tại các dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường, Đất Xanh… mà nhóm cổ đông công ty này đang thực hiện.

Cũng theo ông Nam, Bộ Công an đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ những phản ánh của khách hàng mua nền đất tại các dự án của Công ty Hưng Thịnh để làm rõ những sai phạm của công ty này dẫn đến việc tập trung đông người tại các cơ quan nhà nước trong thời gian vừa qua. Đồng thời, về phía cơ quan quản lý nhà nước, sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra những sai phạm trên và có hướng xử lý kỷ luật phù hợp.