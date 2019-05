Nhiều doanh nghiệp 'lén' bán nền đất trong khu công nghiệp ở Long An

Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết Công ty Chung Phú đã xây dựng khu nhà ở chuyên gia (diện tích trên 5 ha) ở KCN Đức Hòa III - Việt Hóa, tại vị trí không thuộc phần diện tích được cấp phép chuyển đổi.

Theo ông Hùng, khu nhà ở chuyên gia KCN Đức Hòa III – Việt Hóa được UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết vào năm 2009 do Công ty TNHH MTV Phát triển Kinh doanh hạ tầng KCN Phú Mỹ Vinh làm chủ đầu tư. Năm 2017, Công ty Phú Mỹ Vinh chuyển quyền đầu tư cho Công ty Chung Phú. Và Công ty Chung Phú đã chuyển nhượng và đăng ký Quyền sử dụng đất thành công cho khách hàng là 249 lô nền. Hiện chỉ còn 30 hồ sơ lô nền bị “nghẽn” tại Trung tâm hành chính công của H.Đức Hòa.

“Muốn xử phạt công ty cũng đâu có dễ, ngành chức năng phải rà soát rất kỹ lưỡng và hiện chưa thể khẳng định hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của công ty Chung Phú vi phạm ra sao…Tôi nói hiện giờ các hợp đồng giữa các doanh nghiệp, khách hàng biến tướng, phức tạp lắm…!”, ông Hùng cho biết.

Trong khi đó, sai phạm đã được phát hiện tại KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt (tại xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa), do Công ty CP Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư, có phần khó khắc phục hơn.

Tháng 2.2016, gần 70 ha trong KCN này được phép chuyển đổi thành khu dân cư và nhà ở chuyên gia Công ty Hồng Đạt - Long An. Trong khi chưa có quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500), Công ty CP Hồng Đạt - Long An cũng chưa có giấy phép xây dựng, chưa đảm bảo các kiều kiện về kinh doanh bất động sản nhưng đã thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tiến hành phân lô, bán nền

Hiện Công ty CP Hồng Đạt - Long An bán nền tổng cộng 2.500 lô cho khách hàng theo hình thức ký hợp đồng nguyên tắc và đã có 65 hộ dân xây dựng nhà ở. Trong khi đến nay khu dân cư này hiện vẫn chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội (trường học, chợ, hệ thống xử lý nước thải…).

Trong quá trình phát hiện xử lý sai phạm, tháng 3.2019, Thanh tra Sở Xây dựng Long An đã có quyết định xử phạt Công ty CP Cổ phần Hồng Đạt - Long An về hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư không có giấy phép xây dựng. Hiện, Sở Xây dựng tiếp tục đề xuất UBND tỉnh Long An xử phạt doanh nghiệp này về hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định.