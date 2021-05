Long An: Chó Pitbull cắn chết người trong quán cà phê, tấn công chủ trọng thương

Sáng 21.5, thông tin từ Công an H.Thủ Thừa ( Long An ) cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân bị chó Pitbull cắn tử vong trong quán cà phê. Ngoài ra, chủ của con chó này cũng bị tấn công, với nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu và hai cánh tay, phải nhập viện cấp cứu.