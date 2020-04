Long An: Công an nổ súng khống chế 38 con bạc

Ngày 9.4, Công an TP.Tân An ( Long An ) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An vừa nổ súng triệt phá tụ điểm cờ bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Do tụ điểm này nằm ở khu vườn rộng và có phân công người cảnh giới từ xa nên việc xác minh, triệt phá mất nhiều thời gian.

Tang vật thu giữ tại hiện trường 1 bộ tài xỉu, hơn 224 triệu đồng, 31 xe máy, 31 ĐTDĐ, 3 ô tô cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ cho việc cờ bạc

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 ngày 9.4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đột nhập qua nhiều “hàng rào” canh gác của một số thanh niên, ập vào ngôi nhà nằm sâu vườn cây thuộc ấp 2, xã Bình Tâm, TP.Tân An. Tụ điểm cờ bạc này do M.T.P. (38 tuổi, ngụ P.3, TP.Tân An) trực tiếp đứng ra tổ chức dưới dạng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi công an đột kích, nhiều con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng công an kịp thời nổ súng khống chế, bắt giữ 38 con bạc. Vụ việc đang được Công an TP.Tân An tiếp tục điều tra, xử lý.