Long An: Đã tiêm hơn 1,41 triệu liều vắc xin Covid-19 mũi 1

Ngày 12.9, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Long An cho biết, đã tổ chức tiêm 1.412.863 liều vắc xin Covid-19 mũi 1 (đạt hơn 103% kế hoạch tiêm ban đầu) và tiêm 139.826 liều vắc xin mũi 2 (chiếm hơn 10%) cho người dân Long An . Về chủng loại vắc xin, có 504.000 liều vắc xin Vero Cell, số còn lại là vắc xin AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Cũng theo Sở Y tế Long An , từ ngày 27.5 đến 12.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An đã ghi nhận 28.187 ca mắc Covid-19. Trong đó có 342 người đã tử vong, 22.212 người đã được điều trị khỏi, xuất viện. Hiện 11/15 địa phương cấp huyện đã là vùng xanh, đang thiết lập trạng thái bình thường mới. 4 địa phương gồm TP.Tân An, Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức ở vùng có nguy cơ và nguy cơ cao. Long An không còn vùng đỏ (nhóm nguy cơ rất cao) về Covid-19.