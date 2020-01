Long An: Đâm “bạn trai” của mẹ gục tại sân nhà

Trưa 27.1, UBND xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa ( Long An ) cho biết Công an xã đang phối hợp Công an huyện xác minh, làm rõ vụ con trai đâm "bạn trai"của mẹ tại nhà khiến người đàn ông bị thủng phổi.

Khoảng 20 giờ ngày 26.1, bà chị L.T.N. (49 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa) cùng ông T.V.U. (50 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An) đi chúc tết nhà người quen. Trong lúc vui chơi, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau. Nghe tin, người thân bà N. chạy đến để “hỏi tội” ông U. nhưng ông này trốn mất. Bực tức, bà N. chạy xe về nhà khóa cửa, ngủ.

Khoảng 0 giờ 20 ngày 27.1, ông U. đến nhà bà N., leo hàng rào vào bên trong, tiếp tục gây sự rồi cầm cây búa đánh bà N. Thấy mẹ bị đánh vô cớ, N.L.T.B (17 tuổi) cầm máy sấy tóc đập vào đầu ông U., rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực ông U.

Ông U. cố chạy ra tới hàng rào rồi ngã gục bất tỉnh . Lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh đi tuần qua phát hiện liền đưa ông U. đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, sau đó ông này được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM do thủng phổi.

Bà N. hiện có chồng sống chung nhà, do bệnh lâu ngày chồng bà ít đi ra ngoài; còn bà bán hàng ăn uống giải khát gần trường dạy lái xe.

Sau khi đâm "bạn trai" của mẹ, do B. chưa đủ tuổi nên công an tạm thời giao B. cho gia đình quản lý.