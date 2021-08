Long An: Dành 4.000 liều vắc xin Sinopharm phòng Covid-19 cho người Trung Quốc trên địa bàn

Ngày 8.8, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bác sĩ Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An (CDC Long An), cho biết Bộ Y tế đã phân bổ cho tỉnh này tổng cộng 401.222 liều vắc xin phòng Covid-19 (gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna).

Riêng 4.000 liều vắc xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, cũng do Bộ Y tế cấp phát, Long An dành riêng để tiêm cho người Trung Quốc đang cư trú trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong số vắc xin được cấp phát, có 391.140 liều vắc xin đã về kho vắc xin của tỉnh Long An, còn lại 10.000 liều là vắc xin Moderna thì Long An đang gửi tạm trên kho của Viện Pasteur TP.HCM vì điều kiện bảo quản của loại vắc xin này rất khó. Mặc dù kho chứa vắc xin của CDC Long An có thể chứa được 50.000 liều, kho lạnh của một số doanh nghiệp cho mượn cũng chứa được khoảng 200.000 liều vắc xin Covid -19 nữa. Tổng kho chứa vắc xin của Long An hiện được khoảng 250.000 liều.