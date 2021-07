Long An: Giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với một số huyện từ 0 giờ ngày 8.7

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 8.7, những người ngoài tỉnh (không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Long An) phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 (PCR hoặc test nhanh) được cấp cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày tính đến thời điểm vào Long An thì mới được vào địa bàn tỉnh Long An.