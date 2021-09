Long An: Khởi tố, bắt giam bị can đánh cha ruột tử vong

Chiều 27.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Thanh Phong (39 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long An, H.Cần Giuộc, Long An) đề điều tra về hành vi giết người. Lê Thanh Phong đã đánh cha ruột của mình khiến nạn nhân tử vong.