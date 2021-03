Long An: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can trộm xe bất thành, lừa xe máy

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 28.2, Trung đến nhà anh N.T.T (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long An, H.Cần Giuộc) chơi. Khi vào trong cổng, nhìn thấy xe máy hiệu BS 62M1 - 394.21 của anh L.V.T (28 tuổi) đậu bên hiên nhà không người trông coi, Trung nảy sinh lòng tham, liền đẩy xe ra ngoài sân.

Tuy nhiên, do không có chìa khóa để mở xe nên Trung dẫn bộ dọc theo QL50 gần 1 km. Khi đến khu vực xã Long An, nhìn thấy bà N.T.K.H (44 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long An, H.Cần Giuộc) đang điều khiển xe máy đi chiều ngược lại, Trung kêu lại nhờ giúp kéo xe tìm nơi rút dây điện. Tin lời, bà H. đồng ý hỗ trợ.

Lợi dụng bà H. vừa lái xe, vừa dùng tay đẩy rất khó khăn, Trung kêu bà H. điều khiển xe vừa trộm được, còn Trung chạy xe của bà. Đến gần tiệm sửa xe ven đường, Trung bất ngờ lấy xe của bà H. chạy thoát, bỏ chiếc xe vừa trộm lại cho nạn nhân.

Trung chạy xe máy của bà H. lên TP.HCM đem bán được 1 triệu đồng, còn bà H. giao chiếc xe kia cho Công an H.Cần Giuộc để phục vụ điều tra. Xài hết tiền, ngày 3.3, Trung đến cơ quan an đầu thú, sau đó bị bắt tạm giam.