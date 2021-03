Long An: Khởi tố lái xe uống rượu bia còn tông vào xe cảnh sát giao thông

Chiều 19.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lữ Phước Thuận (23 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Phú, H.Thủ Thừa, Long An) về tội chống người thi hành công vụ . Thuận uống rượu bia, sau đó lái xe và tông xe vào xe CSGT.

Quyết định khởi tố được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Khoảng 21 giờ 50 ngày 8.3, Thuận điều khiển ô tô BS 63A - 144.97 lưu thông đến khu vực P.2, TP.Tân An. Phát hiện xe của Thuận có biểu hiện vi phạm hành chính , lực lượng CSGT Công an TP.Tân An ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Thuận có biểu hiện đã uống rượu bia, không chấp hành hiệu lệnh mà còn cho ô tô đâm thẳng vào xe mô tô chuyện dụng của CSGT. Sau đó tiếp tục chạy thêm vài trăm mét mới dừng lại, rồi Thuận khóa cửa, bỏ xe và rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh của lực lượng CSGT, ô tô BS 63A - 144.97 không phải của Thuận. Ngày hôm sau, Công an TP.Tân An (Long An) mời Thuận đến làm việc. Tại đây, Thuận thừa nhận đã nhậu trước khi lái xe và ô tô mượn của người khác.