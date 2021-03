Long An: Tài xế 'xe điên' bị cảnh sát và người dân khống chế, bắt giữ

Khoảng 15 giờ 30 ngày 10.3, lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An kịp thời bắt giữ tài xế "xe điên" có biểu hiện ngáo đá lạng lách trên đường và đụng vào xe chuyên dụng của CSGT truy đuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, CSGT Công an tỉnh Long An tuần tra khu vực nội ô TP.Tân An, phát hiện xe ô tô BS 51G-572.96 lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TP.HCM lạng lách, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, vượt qua một số phương tiện khác rất nguy hiểm.