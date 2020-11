Long An: Một thanh niên chết cháy bên cạnh xe máy trơ khung

Trưa 8.11, Công an H.Thủ Thừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khẩn trương khám nghiệm thi thể nạn nhân chết cháy bên cạnh chiếc xe máy trơ khung. Do giấy tờ bị thiêu rụi nên công an đang xác minh biển số xe để tìm thân nhân và điều tra làm rõ vụ việc.