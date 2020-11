Long An: Cụ bà 79 tuổi mất tích cùng tiền, vàng

Chiều 2.11, tin từ Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đơn vị đã tiếp nhận tin báo cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa) mất tích nhiều ngày. Khi đi, cụ Khuôn có đem theo vàng và tiền mặt.