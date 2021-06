Long An: Nam thanh niên bị chém tử vong bên đường là nghi phạm trộm chó

Chiều 7.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Huỳnh Minh Hậu (29 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi giết người. Riêng nhóm thanh niên cùng bị can Hậu tham gia truy đuổi, chém nghi phạm trộm chó đến tử vong hiện đang được công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý.