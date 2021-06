Long An: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong bên lề đường với nhiều vết thương

Chiều 3.6, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an H.Đức Hòa (Long An), cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều truy xét vụ nam thanh niên tử vong bên lề đường với nhiều vết thương.