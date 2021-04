Trộm chó ném ớt bột chống trả, bị người dân đánh hội đồng, công an xã phải can ngăn

Đến địa bàn thôn Tân Ninh (xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), cả hai đánh bả được 1 con chó, trong lúc bỏ chó vào bao để chở đi thì bị người dân phát hiện. Lúc này, người dân điện báo Công an xã Hòa Liên, lực lượng tuần tra đêm đang ở gần đó được huy động truy bắt cẩu tặc.

Người dân bức xúc nên xông vào đánh hội đồng hai "cẩu tặc ", rất may lực lượng công an xã đã can ngăn, đưa Dân, Dũng về trụ sở để làm việc.