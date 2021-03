Vụ trộm chó bắn chết chủ nhà: Công an xác định 3 nghi phạm

Ngày 28.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an H.Tân Hưng (Long An) tiến hành điều tra truy xét vụ án kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà là ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng) rạng sáng 27.3.

Bước đầu, công an xác định nhóm trộm chó có 3 tên, ngụ ở Đồng Tháp. Hiện công an đang đấu tranh với 1 nghi phạm được cho là kẻ đã bắn chết ông Hải. Tuy nhiên, do vụ việc đang điều tra nên Công an H.Tân Hưng chưa cung cấp danh tính nghi phạm này.

Theo lời kể của anh Huỳnh Tấn Thành (con ông Hải), gia đình nhiều lần bị trộm chó nuôi nên ông Hải rất tức giận, quyết tâm bắt cho bằng được thủ phạm. Rạng sáng 27.3, cha con anh phát hiện chó bị trộm, liền từ trong nhà chạy ra ngăn cản, tri hô nhờ bà con gần nhà hỗ trợ bắt giữ 2 tên trộm chó chờ công an đến xử lý.

Tuy nhiên, bất ngờ 1 tên trộm chó cầm súng tự chế nhắm ngay ngực ông Hải bóp cò khiến nạn nhân té ngã xuống đường bất tỉnh. Lợi dụng lúc sơ hở, 2 tên trộm nổ máy xe chạy ra đường lộ xã rồi mất hút giữa đêm khuya. Lúc này, anh Thành quay lại đỡ cha ngồi dậy, nhưng ông Hải tử vong vì vết thương quá nặng

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Tân Hưng nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an tỉnh Long An và các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5 m dây điện.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, gia cảnh ông Hải hết sức khó khăn. Khi xảy ra chuyện đau lòng, chính quyền địa phương và người dân đã đến viếng, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.