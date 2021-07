Long An: Phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ tin báo của dân

Chiều 19.7, tin từ Văn phòng UBND H.Cần Đước ( Long An ) cho biết Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho 2 cá nhân kịp thời thời phát hiện, tố giác người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người được khen thưởng là ông Võ Minh Điền (46 tuổi) và bà Trần Thị Trang (42 tuổi), cùng ngụ ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, H.Cần Đước.

Khoảng 11 giờ 15 ngày 12.7, trong lúc lái xe tải chở vật tư tại kho xi măng ở ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, ông Điền phát hiện 2 người lạ mặt đi về hướng nhà bà Trang có biểu hiện nghi vấn. Khi đến gần, ông Điền nhìn thấy họ đưa điện thoại di động, nói bằng tiếng Trung Quốc, nhờ bà Trang xem giùm địa chỉ trên điện thoại đang cần tìm.

Đoán đây là người nước ngoài, bà Trang đề nghị họ tạm thời ngồi chờ để tìm giúp. Lúc này, ông Điền và bà Trang nhanh chóng điện cho công an xã và công an huyện báo tin nghi ngờ có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Long An. Gần 10 phút sau, lực lượng chức năng đến kiểm tra và mời về trụ sở.