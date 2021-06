Ninh Thuận: Bắt tạm giam 2 bị can tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Sáng 26.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Duy Thủy (45 tuổi, ngụ tại H.Quảng Xương, Thanh Hóa) và Lê Tây Nguyên (42 tuổi, trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép