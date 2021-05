Kiên quyết triệt phá các đường dây nhập cảnh, lưu trú trái phép

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chi Jin Hua (nữ, 28 tuổi), Wu Ding Sen (nam, 33 tuổi) và Guo Long (nam, 37 tuổi, cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc) để làm rõ tội “ tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép ”, quy định tại điều 348 bộ luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, những người này đã tổ chức cho 50 đồng hương khác ở lại trái phép tại Việt Nam và tất cả đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Cũng trong ngày 5.5, UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết lực lượng công an địa phương đã bắt giữ 4 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam gồm: Zhang Fa Bin (34 tuổi), Wu Wei Bin (35 tuổi), Lai Zhang Lu (30 tuổi) và Chen Bin Yu (31 tuổi, đều trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc).

4 người này đã được đưa đi cách ly, đồng thời điều tra về hành vi nhập cảnh trái phép.

Tại Đà Nẵng , thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chiều 5.5 cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lợi dụng việc cho phép nhập cảnh chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng dùng doanh nghiệp bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao vào Việt Nam (cụ thể là Đà Nẵng) để làm việc. Sau thời gian cách ly, những người này hoạt động tự do, không làm việc cho công ty bảo lãnh, thậm chí có trường hợp không rõ đơn vị đưa người nhập cảnh...

Tại Phú Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (35 tuổi, nhân viên Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép . Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ở TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với vai trò giúp sức. Trang là một mắt xích trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; đã khai nhận cùng một số đối tượng khác tổ chức cho tổng cộng 25 người nhập cảnh Việt Nam trái phép. Trước đó, ngày 28.12.2020, lực lượng chức năng phát hiện ô tô khách chở 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua địa bàn Phú Yên nên đã tạm giữ để cách ly theo quy định, sau đó bàn giao 9 người này về Trung Quốc.