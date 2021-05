Tạm giam 3 người Trung Quốc tổ chức cho đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

Chiều 5.5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chi Jin Hua (nữ, 28 tuổi), Wu Ding Sen (nam, 33 tuổi) và Guo Long (nam, 37 tuổi), cùng trú tại Phúc Kiến ( Trung Quốc ) để làm rõ tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, theo điều 348 bộ luật Hình sự.