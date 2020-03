Long An: Sản xuất khẩu trang 'chui', doanh nghiệp bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 16.3, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương Long An, cho biết Cục quản lý thị trường Long An, vừa có báo cáo về việc xử phạt vi phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Khang Việt (gọi tắt là Công ty Khang Việt - trụ sở ở H.Bến Lức, Long An) vì hành vi vi phạm khi sản xuất và tiêu thụ khẩu trang y tế cho một cá nhân ở TPHCM.