Tây Ninh bắt giữ vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang qua Campuchia tiêu thụ

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ngày 11.3, tại khu vực c ửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra xe khách BS 3C - 6355 (biển số do Campuchia cấp) chở khẩu trang, do tài xế Nguyễn Võ Thanh Đức (46 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển.