Tây Ninh: Thủ tướng phê duyệt nâng cấp cửa khẩu Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, cửa khẩu phụ Tân Nam (thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, H.Tân Biên) được mở ngày 31.12.2009 theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh. Đối diện là cửa khẩu quốc tế Mơn Chây (đã được phía bạn nâng cấp từ năm 2014, thuộc xã Cra Bao, H.Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia).

Việc xây dựng nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy giao lưu thương mại, giúp cho người và phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại biên giới được dễ dàng. Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tăng cường trao đổi hàng hóa; góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái, gắn với mô hình cửa khẩu quốc tế sinh thái, khai thác được tiềm năng của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát