Đầu tư hệ thống để phòng chống tội phạm qua biên giới

Đảm bảo an ninh, quốc phòng tuyến biên giới Liên quan đến đến công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là tuyến biên giới, trong thời quan qua, Tây Ninh đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc (cắm mốc biên giới quốc gia được 102/109 mốc, phân giới được 228/240 km), thi công đường tuần tra biên giới. Mặt khác, Tây Ninh tiếp tục thực hiện và điều chỉnh đề án bố trí, sắp xếp, ổn định các khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020; Đề án xây dựng chốt dân quân thường trực trên biên giới và các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; phối hợp nước bạn thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới.