Long An: Tạm giữ nghi phạm trộm tài sản đâm chủ nhà trọ trọng thương

Chiều 7.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa ( Long An ) tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Quang (30 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lập, H.Tân Thạnh, Long An) để điều tra về hành trộm cắp tài sản và gây thương tích cho người khác.