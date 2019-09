Trộm gà bị phát hiện, móc dao đâm chủ nhà tử vong

Ngày 19.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc ( An Giang ) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người . Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, Sơn và Đại chạy xe máy đến nhà ông Trần Văn Ê (45 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) để bắt trộm gà.

Lê Văn Đại tại cơ quan công an Ảnh: Linh Giang

Khoảng 15 phút sau, ông Ê đi công việc về, phát hiện sự việc nên tri hô trộm rồi dùng tay đánh thanh niên ngồi trên xe máy thì bị người này rút dao tấn công lại. Ông Ê bị đâm trúng ngay ngực, ngã gục xuống bất tỉnh.

Lúc này, ông Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, em rể ông Ê) nghe tiếng tri hô nên chạy ra đuổi theo thanh niên đang vác 2 bao tải gà. Trong lúc đôi bên giằng co, ông Lâm bị đâm trúng vào vùng đùi phải gây thương tích. Sau khi gây án, hai tên trộm nhảy lên xe máy bỏ chạy. Ông Ê được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong

Nhận được tin báo án, Công an TP.Châu Đốc đã huy động lực lượng truy bắt 2 kẻ trộm gà. Bị truy đuổi, hai tên trộm bỏ xe máy chạy vào các hẻm nhỏ; Đại leo lên nhà dân chuyền qua các mái nhà bỏ trốn, Sơn chạy xộc vào nhà dân nhưng bị công an bắt giữ. Sau hơn 3 giờ truy đuổi, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Đại.