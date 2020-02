Long An: Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy, tài xế cầu cứu người dân

Khoảng 15 giờ 20 ngày 2.2, xe tải BS 51C - 159.97 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An , tài xế phát hiện cabin xe bất ngờ bốc cháy nên cho xe dừng lại, cầu cứu người dân hỗ trợ dập lửa.

Do vụ cháy xe xảy ra vào thời điểm người dân về quê ăn Tết quay trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ để làm việc dẫn đến ùn tắc giao thông . Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An kịp thời có mặt điều tiết giao thông.