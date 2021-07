Long An: Xử phạt gần 1.600 cá nhân, cơ sở vi phạm quy định phòng chống dịch

Ngày 29.7, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, từ khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 8.7) đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính gần 1.600 cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.