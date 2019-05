Lột quần áo trẻ em để nhìn sẽ không khép được vào tội dâm ô ?

Sáng 24.5, bên lề Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tiếp tục có phản hồi về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số tội liên quan đến hiếp dâm, dâm ô được quy định tại bộ luật Hình sự.

Theo đại biểu Cầu, từ thực tiễn điều tra án ở địa phương ông thì dự thảo lần này quy định vừa thừa lại vừa thiếu.

Cụ thể, ở điều 2 - “Hành vi quan hệ tình dục khác” có dẫn quy định tại khoản 1 điều 141, khoản 1 điều 142, khoản 1 điều 143, khoản 1 điều 144 và khoản 1 điều 145 của bộ luật Hình sự là “những hành vi quan hệ tình dục không phải hành vi giao cấu, nhưng vẫn nhằm làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội” nêu ví dụ: “người phạm tội sử dụng tay, chân, lưỡi, miệng, các dụng cụ tình dục hoặc bất cứ công cụ nào khác để kích thích âm đạo, dương vật hoặc hậu môn của người bị hại; hoặc người phạm tội đưa bộ phận sinh dục của mình vào miệng hoặc hậu môn của người bị hại nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục”.

Vậy “đối tượng phạm tội bắt người bị hại thực hiện những hành vi ấy cho mình thì sao?”, ông Cầu đặt câu hỏi.

“Khi tôi còn là Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), đã từng gặp một vụ án tương tự. Đối tượng mới đi tù về, vào rừng gặp hai dì cháu đang ngủ trông mía trong lán đã khống chế để hiếp dâm. Người dì đã van xin, bảo cháu chưa lấy chồng, tha cho người cháu, chỉ hiếp người dì thôi, nhưng đối tượng không đồng ý, hiếp dâm người dì và bắt người cháu phải có những hành vi thỏa mãn tình dục cho mình. Rõ ràng hành vi của đối tượng với người cháu cũng là hành vi tình dục khác chứ? Do đó, chỗ này phải bổ sung thêm”, đại biểu đề nghị.

Vấn đề thứ hai là hành vi dâm ô, dự thảo quy định “sờ, bóp, hôn vào nhũng bộ phận, vùng nhạy cảm (ví dụ: bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông...) trên cơ thể người dưới 16 tuổi”, theo đại biểu cũng là vô lý.

Đại biểu cho rằng quy định như vậy thì gặp trẻ con hàng xóm, xoa đầu một cái cũng có thể bị khép vào tội dâm ô . Do đó, quy định “vùng mặt” thì có thể có lý, nhưng “vùng đầu” thì cần điều chỉnh lại.

Ngược lại, lại có những hành vi dâm ô chưa được liệt kê trong dự thảo, như hành vi nhìn.

“Tụt quần xuống, phanh áo ra trẻ em ra để nhìn có phải là hành vi dâm ô không? Chúng tôi cũng đã xử lý một vụ án như vậy. Đối tượng thích một cháu bé, đã nhiều lần nằm trên giường ôm, hôn cháu; thậm chí còn tụt quần cháu để nhìn . Đấy chính là hành vi dâm ô và là một thực tế đã diễn ra mà chưa được quy định vào đây”, đại biểu nói.

Liên quan đến quan điểm cho rằng có nên xử lý án dâm ô bằng án lệ, bởi thực tiễn hành vi dâm ô có muôn hình, muôn vẻ mà dự thảo nghị quyết sẽ không thể liệt kê hết, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng phải là nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, bởi án lệ chỉ là những vụ án cụ thể, còn có độ phủ nhỏ hơn.

“Tôi nghĩ dự thảo lần này cũng đã có độ phủ tương đối lớn, bao hàm gần hết các hành vi có thể xảy ra. Tất nhiên liệt kê hành vi sẽ không thể đầy đủ, trọn vẹn, nhưng đã gỡ được rất nhiều những vướng mắc trong thực tiễn”, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nêu quan điểm.