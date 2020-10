Lũ chồng lũ miền Trung chìm trong nước:15 người chết, 21 người mất tích

Tối qua, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 11.10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến chiều cùng ngày, ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to, lượng mưa từ 150 - 350 mm.

Trung tâm dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua trung Trung bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, các tỉnh trung Trung bộ có mưa to đến rất to kéo dài đến ngày 13.10. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế khoảng 300 - 500 mm, có nơi trên 500 mm.

Các tỉnh từ Quảng Bình, Đà Nẵng có mưa khoảng 150 - 250 mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa 100 - 200 mm. Mưa lớn tiếp tục gây ra lũ lụt, ngập úng, sạt lở đất ở trung Trung bộ trong những ngày tới.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 11.10, trên vùng biển đông bắc Biển Đông lại xuất hiện ATNĐ. 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 119,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông. Vùng gần tâm ATNĐ, gió mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12.10, tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông bắc.

Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 15,5 - 19,5 độ vĩ bắc; từ 115,0 - 120,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Theo Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đến 17 giờ ngày 11.10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã làm 15 người chết (Quảng Trị 4 người, Quảng Bình 2 người, Quảng Ngãi 3 người, Quảng Nam 4 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người); 21 người mất tích (Đà Nẵng 4 người, Quảng Nam 2 người, Quảng Trị 8 người, Thừa Thiên-Huế 2 người, Gia Lai 1 người, Quảng Ngãi 3 người, Quảng Bình 1 người).