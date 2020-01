Lừa bán đất vàng sông Hàn với giá rẻ bất ngờ, 'siêu lừa' ở Đà Nẵng bị bắt

Ngữ bị khởi tố, bắt tạm giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra ban đầu xác định đã có 3 người mất hơn 7 tỉ đồng vào tay Ngữ do bị lợi dụng tâm lý ham đất vàng sông Hàn giá rẻ.

Theo điều tra của cơ quan công an, Ngữ từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng lập nghiệp, nương nhờ bà con là ông Đ.V.T (60 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê). Dù được ông T. giúp đỡ, nhưng khi biết ông T. có quan hệ rộng với nhiều nhà đầu tư bất động sản , Ngữ lập mưu lợi dụng người bà con này.

Ngữ nói dối Ngữ là chủ lô đất A1-10 đường Như Nguyệt (Bạch Đằng nối dài, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) thuộc dự án ven sông Hàn, nhờ ông T. giới thiệu người mua và hứa trả ơn.

Tháng 3.2018, thấy bất động sản Đà Nẵng lên cơn sốt, chị P.T.C (28 tuổi, ngụ TP.HCM) muốn đầu tư nên nhờ bạn là chị Đ.M.H (con gái ông Đ.V.T). Từ đây, chị H, ông T. giới thiệu chị C. cho Ngữ, sau khi trao đổi qua điện thoại, Ngữ dẫn chị C. đi xem đất đường Như Nguyệt.

Ham đất vàng giá rẻ

Lúc này, giá thị trường đất mặt tiền bờ Tây sông Hàn tại khu vực đến 150 - 200 triệu đồng/m2, nhưng Ngữ chỉ bán cho chị C giá 8 triệu đồng/m2.

Ngữ giải thích lô đất A1-10 phải tách thành nhiều thửa mới ra được các lô có diện tích 100 m2/lô, người mua phải chờ một thời gian nên giá thấp, chị C. thấy rẻ và tin tưởng nên mua 4 lô, với giá 800 triệu đồng/lô.

Trong các ngày 12, 19 và 26.3.2018, chị C. 3 lần chuyển khoản đặt cọc tổng cộng 1,5 tỉ đồng vào tài khoản Ngữ, Ngữ hẹn đến 19.4.2018 sẽ tách thửa.

Qua tháng 5.2018, Ngữ nói thủ tục đang vướng, cần thêm 300 triệu đồng để tách thửa, chị C. cũng tin tưởng chuyển khoản. Ngày 25.11.2018, sau nửa năm bị trễ hẹn, chị C. hối thúc thì Ngữ làm giả sổ đỏ lô A1-10 đứng tên Ngữ, dùng điện thoại chụp và gửi qua Zalo cho chị C. Đến tháng 2.2019, Ngữ lại lấy của chị này 20 triệu đồng với lý do cần lo thủ tục tách sổ.