Lừa bạn lấy tiền mua ma túy

Ngày 22.2, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) phát thông báo tìm kiếm thêm các bị hại của đường dây cho vay nặng lãi do Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Hải Phòng) cầm đầu vừa bị công an quận triệt phá.