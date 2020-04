Lừa đảo chiếm đoạt 474 triệu đồng khi 'hứa đòi giúp nợ', bị khởi tố, bắt giam

Ngày 23.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thuý (52 tuổi, trú tại P.Phú Nhuận, TP.Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vào năm 2017, bà Trần Thị Minh Thuý thoả thuận với bà Ngô Thị Nguyệt (56 tuổi), Trần Thị Thiện Thuý (60 tuổi), Lê Thị Mỹ (59 tuổi) và ông Hà Kế (57 tuổi; cùng trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế) về việc sẽ lấy lại giúp số tiền mà 4 người này đóng góp đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư thương mại Thái Tuấn có trụ sở tại TP.HCM.

Để thực hiện thoả thuận, bà Minh Thuý yêu cầu bà Nguyệt, Thuý, Mỹ và ông Kế phải đưa trước chi phí tương đương 20% số tiền đã đầu tư vào Công ty Thái Tuấn và nếu không lấy lại được thì bà Minh Thuý sẽ hoàn lại tiền.

Cuối năm 2018, bà Nguyệt, Thuý, Mỹ và ông Kế tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Minh Thuý đến Công an TP. Huế . Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã vào cuộc điều tra và xác định hành vi của bà Minh Thúy đã cấu thành tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật