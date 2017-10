Muốn kiểm tra, CSGT phải lên tàu

Theo Thông tư 62/2011 ngày 7.9.2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát của CSGT đường thủy, thì CSGT được quyền kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện; bằng, chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của người làm việc trên phương tiện và các loại giấy tờ khác có liên quan đến người, phương tiện và an toàn hoạt động vận tải. Kiểm soát điều kiện, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của các thiết bị neo, lái, chằng buộc, lai dắt, trang bị cứu sinh, cứu đắm, cứu hỏa, hệ thống tín hiệu. Kiểm soát an toàn hoạt động vận tải, gồm: chủng loại, trọng lượng, quy cách, kích thước hàng hóa, đồ vật, số người chuyên chở trên phương tiện và các biện pháp bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách, hàng hóa...

Một cán bộ thuộc Phòng CSGT đường thủy TP.HCM cho biết, theo quy định, việc dừng, kiểm tra các phương tiện vi phạm trên sông cũng không khác gì trên đường bộ. Nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, CSGT đường thủy phải dùng cờ chữ K để ra hiệu cho phương tiện đó giảm tốc độ.

Sau đó, ca nô của CSGT tấp sát vào phương tiện, cột dây cố định lại. CSGT leo lên phương tiện chào thuyền trưởng và thông báo lỗi vi phạm của phương tiện. Thuyền trưởng có nhiệm vụ cung cấp tất cả các giấy tờ như: bằng thuyền trưởng, giấy tờ phương tiện được phép hoạt động, giấy tờ nguồn gốc hàng hóa... cho CSGT. Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy tờ liên quan.

Nếu phương tiện không vi phạm thì CSGT phải nhắc nhở và ghi vào sổ tuần tra để theo dõi.