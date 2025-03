Dừng hoạt động hơn 5.000 căn nhà vi phạm PCCC ở TP.HCM vào cuối tháng 3.2025?

Đây là khẳng định của thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 13.3, khi phóng viên đặt câu hỏi về số phận cơ sở kinh doanh vi phạm phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Theo Chỉ thị 19 ngày 24.6.2024 của Thủ tướng, sau ngày 30.3.2025, toàn bộ chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy phải dừng hoạt động.

Thống kê của Công an TP.HCM vào trước thời điểm Thủ tướng ban hành Chỉ thị 19 có hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Thượng tá Long cho biết đa số nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đang chấp hành các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy như nhà ở riêng lẻ.

Do đó, việc chấp hành điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình này chưa đầy đủ như: chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu phương tiện; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo an toàn, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm...

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM khẳng định tất cả cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy phải dừng hoạt động sau ngày 30.3 ẢNH: NGUYỄN ANH

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, đặc biệt là Công an TP.HCM kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ và đúng tiến độ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp đó, ngành công an hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở còn tồn tại vi phạm để khẩn trương khắc phục; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân, nhất là các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Thượng tá Long cho hay, đến thời điểm hiện nay, TP.HCM còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy (giảm 61,5%).

Trong đó, có 4.737 cơ sở loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, từ nay đến ngày 30.3, các đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày cuối tháng 3. Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy phải dừng hoạt động.